Mort d'une militante américaine en Judée-Samarie : le Washington Post conteste la version de Tsahal

Une nouvelle enquête du Washington Post, publiée jeudi, remet en question la version officielle de Tsahal concernant la mort d'Aisha Nur Azgi Igi, une militante américano-turque des droits de l'homme âgée de 26 ans, tuée par des tirs israéliens le 6 septembre dans le village de Beita, près de Naplouse. Alors que Tsahal a affirmé que le tir était "non intentionnel" au cours d'une "émeute violente", l'enquête avance qu'Igi a été abattue plus d'une demi-heure après le pic des affrontements, et après que les manifestants se soient déjà retirés à plus de 200 mètres des forces israéliennes.

L'enquête s'appuie sur les témoignages de 13 témoins oculaires et résidents de Beita, ainsi que sur plus de 50 vidéos et photos fournies exclusivement par le Mouvement de Solidarité Internationale, l'organisation pour laquelle Igi était bénévole, et l'organisation palestinienne Fazaa. Selon les témoignages, les affrontements ont commencé vers 13h05 après la prière du vendredi. Des jeunes Palestiniens ont lancé des pierres et des pneus enflammés, auxquels les forces israéliennes ont répondu par des gaz lacrymogènes et des tirs à balles réelles. Igi, qui craignait la violence, s'est rapidement retirée avec d'autres militants dans un bosquet d'oliviers au pied de la colline.

Vers 13h48, environ 20 minutes après le retrait des manifestants, plusieurs coups de feu ont été entendus. Igi, qui se tenait à environ 230 mètres des soldats les plus proches, a été touchée à la tête et tuée. Un adolescent palestinien de 17 ans qui se tenait à côté d'elle a été légèrement blessé par une balle.

Tsahal a refusé de répondre aux questions du Washington Post sur les raisons des tirs vers les manifestants longtemps après leur retrait et à une distance où ils ne représentaient aucune menace apparente. L'armée s'est contentée de déclarer qu'il était "très probable" qu'Igi ait été touchée "involontairement" par des tirs visant "l'agitateur principal".

La famille d'Igi exige une enquête indépendante et transparente sur l'incident. Ils appellent le président Biden et la vice-présidente Harris à s'entretenir directement avec la famille, soulignant qu'une "citoyenne américaine a été tuée par une armée étrangère dans une attaque ciblée". Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a réagi à l'enquête de Tsahal en déclarant : "Israël doit modifier sa façon d'opérer en Cisjordanie, y compris ses règles d'engagement - c'est inacceptable". Il a ajouté que "personne ne devrait mourir pour avoir participé à une manifestation".