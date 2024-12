Négociations de cessez-le-feu : le Hamas et Israël seraient prêts à faire des compromis

Des pourparlers de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas pour mettre fin à la guerre à Gaza et libérer les otages avancent en silence en coulisses, ont annoncé mardi matin des médiateurs et des officiels au New York Times. Selon le média, Israël a reçu des informations selon lesquelles le Hamas est prêt à faire des compromis sur certains points. L'État hébreu serait également prêt à faire des compromis sur les conditions de retrait de son armée de la bande de Gaza.

Bien qu'Israël ait reçu des informations selon lesquelles le Hamas est prêt à faire des compromis sur certains points, les nouvelles lignes rouges de l'organisation terroriste n'ont pas été précisées ni même si celles-ci respectent les conditions d'Israël, ont déclaré les sources. De plus, le Hamas exige toujours qu'Israël se retire de Gaza, mais ses dirigeants sont maintenant prêts à tolérer une présence israélienne étendue dans certaines parties des deux couloirs, Netzarim et Philadelphie. Une source haut placée a de plus déclaré qu'Israël ferait également des compromis sur le retrait de Gaza, sans donner de détails.

En novembre, Steve Witkoff, qui servira en tant qu'émissaire du président américain Donald Trump au Moyen-Orient, a rencontré le Premier ministre qatari Khalifa bin Hamad Al Thani à Doha pour discuter des négociations. Le lendemain, Witkoff a rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Depuis ces réunions, le rythme des discussions s'est accéléré, selon un haut fonctionnaire au fait des détails.