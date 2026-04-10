Netanyahou contre l’Espagne : "Je ne suis pas prêt à tolérer cette hypocrisie et cette hostilité"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a vivement fustigé l’Espagne vendredi, après avoir ordonné l’exclusion de ses représentants d’un centre de coordination lié à la gestion de la situation à Gaza. Cette décision marque une nouvelle étape dans la dégradation des relations entre Jérusalem et Madrid, sur fond de désaccords profonds concernant la conduite de la guerre et la politique régionale d’Israël.

Dans une déclaration, Benjamin Netanyahou a accusé l’Espagne d’avoir « diffamé » les soldats israéliens, qu’il a qualifiés de « soldats de l’armée la plus morale au monde ». « L’État d’Israël ne restera pas silencieux face à ceux qui nous attaquent », a-t-il affirmé, an ajoutant que Madrid « a choisi à plusieurs reprises de se positionner contre Israël ».

Le chef du gouvernement israélien a également adressé un message plus large à la communauté internationale : « Quiconque attaque l’État d’Israël au lieu des régimes terroristes ne saurait être un partenaire pour l’avenir de la région. » Il a dénoncé « l’hypocrisie » et « l’hostilité » de certains pays européens, assurant qu’Israël ne laissera aucune initiative diplomatique hostile sans réponse. « Je n’ai pas l’intention de permettre à un quelconque pays de mener une guerre diplomatique contre nous sans en payer immédiatement le prix », a-t-il ajouté.

Les tensions entre Israël et l’Espagne se sont accentuées ces derniers mois, notamment après les prises de position du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, critique de la stratégie militaire israélienne à Gaza et lors des récentes opérations contre l’Iran. Madrid a également soutenu des initiatives européennes visant à accroître la pression sur Israël, notamment sur le plan diplomatique et commercial. En réponse, le gouvernement israélien adopte une ligne de plus en plus ferme envers ses détracteurs, dans un contexte régional marqué par la montée des tensions avec le Hezbollah et l’Iran, ainsi que par des efforts diplomatiques en cours pour éviter une escalade au Liban.