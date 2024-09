Netanyahou : "La mort de Nasrallah favorise le retour des habitants dans le nord et la libération des otages"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré samedi que l'élimination du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, lors d'une frappe aérienne vendredi, va remodeler les structures de pouvoir au Moyen-Orient. "Nasrallah n'était pas qu'un simple terroriste. Il était le terroriste," a-t-il affirmé.

"Éliminer Nasrallah était une condition essentielle pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés - permettre aux habitants du nord de rentrer chez eux en toute sécurité et changer l'équilibre des forces dans la région pour des années."

Netanyahou a ajouté : "Tant que Nasrallah était en vie, il aurait rapidement reconstitué les capacités du Hezbollah." Il a également lancé un avertissement direct à l'Iran : "Ceux qui nous frappent, nous les frapperons. Il n'y a aucun endroit en Iran ou au Moyen-Orient hors de portée du long bras d'Israël, et aujourd'hui vous savez à quel point c'est vrai."

Le Premier ministre a expliqué sa décision d'ordonner la frappe : "J'ai conclu que les attaques d'Israël contre le Hezbollah jusqu'à ce moment-là n'étaient pas suffisantes."

Selon le New York Times, l'analyse d'une vidéo publiée par Tsahal montre que les avions transportaient au moins 15 bombes de 2 000 livres, dont des munitions américaines BLU-109 équipées de kits JDAM, indiquant l'utilisation d'armes pénétrantes connues sous le nom de "bunker-busters".

Malgré les lourdes pertes subies, le Hezbollah a continué à utiliser son arsenal de roquettes samedi, tirant au moins 100 projectiles sur Israël, dont ce qui semble être la première attaque du groupe visant Jérusalem.

L'armée israélienne a déclaré avoir mené plus de 140 frappes au Liban vendredi soir et samedi, ciblant notamment des installations de fabrication et d'assemblage de roquettes dans le sud du Liban et la vallée de la Bekaa. Tsahal a également annoncé qu'une frappe sur Beyrouth la veille avait détruit des dizaines de missiles antinavires, entreposés dans six entrepôts et prêts à être utilisés rapidement.