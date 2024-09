Netanyahou : "Le gouvernement britannique envoie un message horrible au Hamas"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a vivement critiqué le nouveau gouvernement britannique de Keir Starmer dans une interview accordée au Daily Mail. Il accuse Londres d'envoyer "un message horrible au Hamas" et de faire preuve d'un "antisémitisme éhonté". Ces critiques interviennent en réaction à la décision britannique de suspendre 30 licences d'exportation d'armes vers Israël, ainsi qu'à l'abandon par le parti travailliste des objections britanniques à l'émission d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre le Premier ministre israélien.

"Après le massacre du Hamas du 7 octobre, le précédent gouvernement britannique était clair dans son soutien. Malheureusement, le gouvernement actuel envoie des messages mitigés," a déclaré Netanyahou. Il a ajouté : "Ils disent qu'Israël a le droit de se défendre, mais ils sapent notre capacité à exercer ce droit en bloquant les ventes d'armes à Israël alors que nous combattons une organisation terroriste génocidaire."

Concernant les conditions d'un cessez-le-feu, Netanyahou a affirmé : "Nous détruirons les capacités militaires et gouvernementales du Hamas, ramènerons les otages et nous assurerons que Gaza ne représente plus une menace pour Israël à l'avenir."

Sur la possibilité d'une guerre au Liban, le Premier ministre a déclaré : "Nous ne cherchons pas l'escalade au Liban, mais nous nous engageons à ramener nos citoyens en sécurité chez eux. Cela sera réalisé par voie diplomatique ou par d'autres moyens."

Netanyahou a également évoqué la menace iranienne : "Depuis 30 ans, j'ai mis en garde le monde contre la menace posée par l'Iran, et Israël a agi pour empêcher l'Iran d'acquérir des armes nucléaires." Il a conclu en appelant à "des sanctions paralysantes et une menace militaire crédible pour empêcher l'Iran de poursuivre ses ambitions nucléaires".