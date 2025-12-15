Netanyahou rencontre Tom Barrack, ambassadeur des États-Unis en Turquie et envoyé spécial pour la Syrie

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a rencontré ce lundi à Jérusalem l’ambassadeur des États-Unis en Turquie et envoyé spécial pour la Syrie, Tom Barrack, a indiqué le bureau du Premier ministre.

La réunion s’est tenue au bureau du chef du gouvernement en présence du ministre des Affaires étrangères Gideon Sa’ar, du chef par intérim du Conseil national de sécurité Gil Reich, du secrétaire militaire Roman Gofman, de l’ambassadeur des États-Unis en Israël Mike Huckabee, ainsi que de l’ambassadeur d’Israël aux États-Unis, Yechiel Leiter.

Selon une source citée par le Jerusalem Post, les discussions ont principalement porté sur la situation en Syrie. L’objectif était de définir les lignes rouges sécuritaires d’Israël et d’examiner les moyens de garantir qu’elles ne soient pas franchies.

À l’issue de sa rencontre avec Benjamin Netanyahou, Tom Barrack a publié un message succinct sur le réseau X, évoquant un « dialogue constructif en vue de promouvoir la paix et la stabilité régionales ».

La visite de Tom Barrack intervient dans un contexte de rapprochement entre Washington et Damas. La semaine dernière, la Chambre des représentants américaine a adopté la loi d’autorisation de la défense nationale, dotée d’un budget de 900 milliards de dollars. Ce texte prévoit notamment l’abrogation de la loi César, un ensemble de sanctions imposées par les États-Unis au régime syrien de Bachar al-Assad en 2019.

Par ailleurs, comme annoncé en septembre, Israël et la Syrie devraient conclure plusieurs accords sécuritaires et militaires d’ici la fin de l’année. S’exprimant la semaine dernière lors d’une conférence organisée par le Jerusalem Post à Washington, Tom Barrack a affirmé que les négociations avaient progressé « prudemment, mais de manière significative », tout en reconnaissant que les avancées restaient inférieures à ses attentes initiales. « Je pensais que nous étions beaucoup plus proches d’un accord, jusqu’à ce que je lise la presse israélienne », a-t-il déclaré. « Mais nous y arriverons. »