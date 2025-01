Netanyahou s'entretient avec Trump et Biden après l'accord sur les otages

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est entretenu mercredi soir avec le président élu Donald Trump et le président sortant Joe Biden au sujet de l'accord sur la libération des otages. Selon le bureau du Premier ministre, Netanyahou "a remercié Trump pour son aide dans l'avancement de la libération des otages et pour avoir contribué à mettre fin aux souffrances de dizaines d'otages et de leurs familles."

"Le Premier ministre a clairement indiqué qu'il s'engage à faire revenir tous les otages par tous les moyens possibles, et a salué les déclarations du président élu selon lesquelles les États-Unis travailleraient avec Israël pour s'assurer que Gaza ne soit jamais un refuge pour le terrorisme", précise le communiqué. Les deux dirigeants ont convenu de se rencontrer prochainement à Washington.

Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, Trump a écrit : "Cet accord de cessez-le-feu HISTORIQUE n'aurait pu se produire qu'à la suite de notre victoire historique en novembre. Mon équipe de sécurité nationale, par l'intermédiaire de l'envoyé spécial au Moyen-Orient, Steve Witkoff, continuera à travailler étroitement avec Israël pour s'assurer que Gaza ne redevienne JAMAIS un refuge pour les terroristes."

De son côté, Biden a souligné lors d'une déclaration que "les éléments de cet accord sont ceux que j'ai détaillés en mai dernier, qui ont été adoptés par les pays du monde entier et approuvés massivement par le Conseil de sécurité de l'ONU." Il a ajouté que "ce fut l'une des négociations les plus difficiles que j'ai jamais vécues. Nous sommes arrivés à ce point grâce à la pression qu'Israël a exercée sur le Hamas, soutenu par les États-Unis."

La Maison Blanche a indiqué que lors de leur conversation, Biden et Netanyahou ont évoqué "les conditions inimaginables que les otages - dont des Américains - ont subies pendant leurs 15 mois de captivité et les terribles souffrances endurées par leurs familles."