Netanyahou salue la destitution du procureur de la CPI Karim Khan

Benyamin Netanyahou a salué ce dimanche la décision de la Cour pénale internationale (CPI) de destituer son procureur général, Karim Khan. Le responsable britannique a été écarté de ses fonctions à une large majorité, après des accusations de harcèlement sexuel visant des collaboratrices de la Cour.

Dans une déclaration officielle, le Premier ministre israélien a qualifié cette décision d'« évolution très positive », estimant qu'elle révélait, selon lui, les dysfonctionnements de l'institution judiciaire internationale.

« Je salue la décision, approuvée par une très large majorité de pays, de destituer Karim Khan », a déclaré Netanyahou. Il a affirmé que cette affaire mettait en lumière « la vérité » sur la conduite du procureur ainsi que sur ce qu'il considère comme une « persécution politique » visant Israël et ses dirigeants.

Le chef du gouvernement israélien a également établi un lien entre les accusations visant Karim Khan et les mandats d'arrêt délivrés en 2024 par la CPI contre lui-même et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, dans le cadre de la guerre à Gaza.

Selon Netanyahou, le procureur a accéléré cette procédure afin de détourner l'attention des accusations portées contre lui. « C'est précisément au moment où ces accusations ont commencé à émerger qu'il a annulé sa visite prévue en Israël, renoncé à examiner en profondeur le système judiciaire israélien et décidé d'émettre des mandats d'arrêt contre moi et Yoav Gallant », a-t-il affirmé.

Le Premier ministre a ajouté que Karim Khan avait cherché à utiliser l'affaire israélienne comme un « bouclier politique » face aux critiques dont il faisait l'objet.

Le Premier ministre israélien a dénoncé une institution qui, selon lui, « viole la justice, s'attaque aux États démocratiques et souverains » et permet à des responsables « corrompus et irresponsables » de remettre en cause les décisions des gouvernements élus.

Il a conclu en affirmant que la destitution de Karim Khan devait permettre, selon lui, que « la vérité soit entendue dans le monde entier ».

Benyamin Netanyahou a également indiqué avoir échangé samedi soir avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui lui aurait confirmé la volonté des États-Unis d'agir contre la Cour pénale internationale.