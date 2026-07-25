Le procureur Karim Khan relevé de ses fonctions

L'Assemblée des 125 États membres de la Cour pénale internationale (CPI) a décidé de relever de ses fonctions le procureur Karim Khan, à l'issue d'un vote à bulletin secret organisé vendredi lors d'une réunion extraordinaire à huis clos au siège des Nations unies à New York.

Selon plusieurs sources diplomatiques, 82 États ont voté en faveur de sa révocation, bien au-delà des 63 voix nécessaires. Seuls 13 États se sont prononcés pour son maintien en fonction.

Le magistrat britannique de 56 ans, en poste depuis 2021, est visé par des accusations d'agression sexuelle formulées par une ancienne collaboratrice. Karim Khan conteste fermement ces allégations. Il s'était mis en retrait en mai 2025, dans l'attente des conclusions d'une enquête ouverte l'année précédente, avant d'être suspendu en juin par le Bureau de l'Assemblée des États parties.

Dans une lettre ouverte publiée cette semaine sur le réseau social X, ses avocats ont dénoncé une procédure qu'ils jugent contraire aux droits de la défense. Ils ont également estimé que cette décision risquait de porter atteinte à l'indépendance des futurs procureurs de la CPI.

La révocation de Karim Khan intervient alors que son mandat a été marqué par plusieurs dossiers hautement sensibles sur la scène internationale. En 2024, il avait notamment obtenu des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant dans le cadre de l'enquête de la CPI sur la guerre à Gaza. La Cour avait également délivré des mandats d'arrêt visant plusieurs hauts responsables du Hamas, depuis éliminés.