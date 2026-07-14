Royaume-Uni : le procureur de la CPI Karim Khan reste suspendu pour comportement sexuel inapproprié

Le procureur en chef de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, a perdu son recours contre la suspension provisoire qui lui interdit d’exercer comme avocat au Royaume-Uni, a annoncé le Bar Standards Board, l’organisme chargé de réglementer la profession.

Karim Khan restera suspendu de ses fonctions d’avocat plaidant en Angleterre et au pays de Galles jusqu’à ce que le régulateur ou un tribunal disciplinaire se prononce sur les accusations de comportement sexuel inapproprié portées contre lui. Âgé de 56 ans, il rejette catégoriquement les faits qui lui sont reprochés.

Le magistrat avait déjà été officiellement écarté de ses fonctions au sein de la CPI après qu’un organe de contrôle de la Cour eut conclu à l’existence de "graves manquements" liés à une relation jugée inappropriée avec une collaboratrice.

Cette affaire plonge la CPI dans une crise majeure, Karim Khan étant l’une de ses figures les plus exposées. L’institution est également confrontée aux sanctions américaines imposées en réaction à plusieurs de ses décisions, notamment les mandats d’arrêt visant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour leur conduite de la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza.

Karim Khan avait également demandé et obtenu des mandats d’arrêt contre trois dirigeants de l’organisation terroriste palestinienne Hamas. Tous ont depuis été éliminés par Israël.