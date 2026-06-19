Karim Khan suspendu par l’ordre des avocats britannique

Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, fait l’objet d’une suspension provisoire décidée par le Bar Standards Board (BSB), l’organisme chargé de réguler la profession d’avocat en Angleterre et au Pays de Galles.

Cette décision intervient après que la CPI a elle-même suspendu Karim Khan le 8 juin dernier dans le cadre d’une enquête portant sur des accusations de comportement sexuel inapproprié. Âgé de 56 ans, le magistrat britannique conteste fermement les faits qui lui sont reprochés.

Dans un communiqué, le BSB a précisé que la suspension prenait effet immédiatement. Conformément à la réglementation en vigueur, la mesure devra désormais être examinée par un comité indépendant lors d’une audience prévue dans les quatre prochaines semaines.

Cette procédure ne constitue pas une décision sur le fond de l’affaire mais une mesure conservatoire en attendant les conclusions des enquêtes en cours.

Karim Khan dirigeait le bureau du procureur de la CPI depuis 2021. Sous son mandat, l’institution a ouvert ou poursuivi plusieurs dossiers sensibles concernant notamment l’Ukraine, le Soudan et le conflit israélo-palestinien.