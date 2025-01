Netanyahou se rendra à Washington la semaine prochaine pour rencontrer Trump

Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé mercredi que ce dernier s'envolera dimanche pour les États-Unis afin de rencontrer le président Donald Trump, avec un retour initialement prévu jeudi. Toutefois, Netanyahou envisage désormais de prolonger son séjour jusqu'au week-end. Cette visite intervient après deux précédents voyages aux États-Unis qui ont dû être écourtés pendant la guerre : le premier en raison des tirs meurtriers du Hezbollah sur Majdal Shams, et le second suite à l'assassinat de Nasrallah.

La Maison Blanche précise que la rencontre se tiendra mardi 4 février. "Le Premier ministre Netanyahou est le premier dirigeant étranger invité à la Maison Blanche durant le second mandat du président Trump", souligne le communiqué du bureau de Netanyahou.

Dans son invitation, Trump indique qu'il souhaite discuter de la possibilité "d'apporter la paix à Israël et à ses voisins". Cette rencontre coïncide avec le début prévu des négociations pour la deuxième phase de l'accord sur les otages. Des responsables israéliens ont confié à Kan News qu'Israël souhaite coordonner avec l'administration américaine plusieurs questions relatives à Gaza, au Liban, à l'Iran et à une possible normalisation avec l'Arabie Saoudite.

Sur le plan politique, le timing de cette rencontre est significatif, car les partenaires politiques de Netanyahou, notamment le parti Sionisme Religieux et le parti Force Juive qui a quitté le gouvernement, souhaitent qu'Israël poursuive la guerre. Les analystes estiment que Netanyahou cherchera à obtenir du président américain la concrétisation de sa promesse de soutien à la poursuite du conflit.

Le Premier ministre et son épouse seront logés à "Blair House", la résidence officielle des invités du président américain. Lors de leur précédente visite sous la présidence Biden, ils avaient dû réserver une chambre d'hôtel.