Nouvel émissaire de l'ONU pour le Moyen-Orient : Israël oppose son veto

Jérusalem a rejeté la proposition du Secrétaire général de l'ONU António Guterres de nommer Pekka Haavisto comme Coordinateur spécial des Nations Unies pour le Moyen-Orient. Cette décision, qui nécessite désormais de nouvelles consultations avec les Palestiniens et le Conseil de sécurité, marque une nouvelle escalade dans les tensions entre Israël et l'organisation internationale.

Les autorités israéliennes s'opposent à la candidature d'Haavisto en raison de ses liens étroits avec Guterres, son soutien à la solution à deux États et ses critiques antérieures de la politique israélienne. Le diplomate finlandais, qui dispose d'une vaste expérience internationale, a notamment participé aux enquêtes de l'ONU au Kosovo et servi comme représentant de l'UE au Soudan et en Somalie.

Haavisto devait succéder au diplomate norvégien Tor Wennesland, qui a récemment achevé son mandat de quatre ans. Durant son mandat, Wennesland a œuvré à la médiation entre Israël et le Hamas, notamment à travers diverses mesures humanitaires.

Avant son départ d'Israël en décembre, Wennesland a vivement critiqué l'échec de la communauté internationale dans la recherche de solutions politiques durables. Dans un entretien au New York Times, il a reconnu avoir mal évalué les intentions du Hamas : "La politique a échoué. La diplomatie a échoué. La communauté internationale a échoué. Et les parties ont échoué." Il a également souligné le scepticisme croissant des diplomates quant à la viabilité d'une solution à deux États.