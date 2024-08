Opération à Tulkarem : Tsahal élimine un chef terroriste responsable du meurtre d'Amnon Mukhtar

Une opération conjointe des forces spéciales israéliennes (Yamam), du Shin Bet, de Tsahal et de la police aux frontières a conduit à l'élimination de cinq terroristes dans le camp de Nur al-Shams à Tulkarem. Parmi eux, Muhammad Jaber, connu sous le nom d'"Abu Shuja", responsable de l'assassinat d'Amnon Mukhtar lors d'une attaque à Qalqilya il y a environ deux mois.

https://x.com/i/web/status/1829029336898322649 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'opération nocturne a été déclenchée suite à des renseignements du Shin Bet indiquant qu'Abu Shuja et d'autres terroristes se cachaient dans une mosquée du camp. Peu après 4h00 du matin, les forces d'élite ont encerclé la mosquée et tiré des missiles d'épaule. Abu Shuja et un autre terroriste ont été tués sur place. Trois autres terroristes ont été repérés à proximité, dont deux ont été neutralisés. Le troisième a réussi à s'échapper mais s'est rendu peu après.

Abu Shuja était impliqué dans la planification de nombreuses attaques. Il y a deux mois, les services de sécurité de l'Autorité palestinienne avaient encerclé l'hôpital Thabit à Tulkarem, suite à des informations sur sa présence. Il avait été blessé à la main en tentant de lancer un engin explosif contre les forces palestiniennes, mais avait réussi à s'échapper.

Le New York Times avait publié un article sur Abu Shuja il y a environ deux mois, évoquant une tentative d'assassinat ratée par Israël. Dans une interview réalisée dans le camp de Nur al-Shams, Abu Shuja avait affirmé : "Je ne mène pas une guerre contre l'Autorité palestinienne", mais avait critiqué "ceux qui restent armés face à Israël sans rien faire".

Amnon Mukhtar, 66 ans, de Petah Tikva, a été tué lors d'une fusillade en juin dernier à Qalqilya. Des terroristes l'ont repéré alors qu'il conduisait dans la ville, l'ont abattu puis ont incendié son véhicule.