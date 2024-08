Réunion du cabinet de sécurité : Israël met en garde à nouveau en garde le Hezbollah

Le cabinet de sécurité israélien s'est réuni jeudi soir à Tel-Aviv, alors que le pays se prépare à une potentielle attaque du Hezbollah libanais. La réunion s'est tenue dans la salle de commandement souterraine du quartier général militaire de la Kirya, surnommée "la fosse", pour la première fois depuis la nuit du 13 au 14 avril, lorsque l'Iran avait lancé environ 300 missiles et drones vers Israël. Selon Channel 13, l'évaluation israélienne jeudi était que le Hezbollah pourrait tenter de cibler un haut responsable israélien en représailles à l'élimination du commandant Fuad Shukr le 30 juillet.

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a adressé un message en arabe au peuple libanais, avertissant qu'Israël combattrait le Hezbollah "de toutes ses forces" si le groupe continuait d'aggraver les tensions. Il a rappelé les regrets du leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, après la guerre de 2006.

Le maire de Haïfa, Yona Yahav, a évoqué l'arsenal plus avancé du Hezbollah, estimant qu'il pourrait tirer 4 000 missiles précis par jour sur la ville. Il a conseillé aux habitants de stocker de la nourriture et de l'eau pour quatre à six jours.

Israël se prépare à une attaque depuis l'assassinat de Shukr et la mort d'Ismail Haniyeh, leader politique du Hamas, dans une explosion à Téhéran. L'Iran a juré de riposter à ces assassinats.

Selon le Wall Street Journal, les États-Unis ont averti l'Iran que son gouvernement et son économie pourraient subir un coup dévastateur en cas d'attaque majeure contre Israël.

Israël aurait transmis au Hezbollah et à l'Iran que toute atteinte aux civils israéliens franchirait une ligne rouge et entraînerait une réponse disproportionnée. Le pays se prépare non seulement à contrer des roquettes et des missiles, mais aussi à empêcher toute infiltration terrestre ou maritime.