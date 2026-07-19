Riposte de Netanyahou à Mamdani : « Occupez-vous des dégâts causés par vos politiques à New York »

Le bureau du Premier ministre israélien a vivement réagi ce dimanche aux déclarations de Zohran Mamdani visant Benjamin Netanyahou, accusant l’élu new-yorkais de chercher à détourner l’attention de ses propres difficultés politiques.

« Au lieu de soutenir les actions criminelles de Karim Khan, M. Mamdani devrait se concentrer sur la réparation des dégâts que ses politiques ont causés à New York », a déclaré le cabinet du Premier ministre dans un communiqué.

La réaction intervient après les propos de Mamdani à l’encontre de Netanyahou, dans lesquels il a réaffirmé sa volonté de faire son possible pour que le Premier ministre soit arrêté lors de sa prochaine venue à New York en vertu du mandat d'arrêt de la CPI qui le vise. « La Cour pénale internationale n’a aucune compétence sur les Israéliens ni sur les Américains », a souligné le bureau.

Le cabinet de Netanyahou a également critiqué l’ancien procureur de la CPI, Karim Khan, à l’origine du mandat d’arrêt, qualifiant cette décision de « sans fondement » et estimant qu’elle visait à détourner l’attention des accusations de harcèlement sexuel portées contre Khan.

Comparant les critiques de Mamdani à celles de Karim Khan, le cabinet israélien a estimé que l’élu américain cherchait lui aussi à « détourner l’attention de ses échecs » en s’attaquant au dirigeant israélien et à « la seule démocratie du Moyen-Orient ».

Dans son communiqué, le bureau du Premier ministre a enfin défendu la conduite d’Israël dans la guerre contre le Hamas, affirmant que l’État hébreu avait pris « des mesures sans précédent en temps de guerre pour limiter les pertes civiles ». Il a accusé le Hamas d’utiliser les Palestiniens comme « boucliers humains » et de cibler volontairement des civils israéliens.