Zohran Mamdani veut faire appliquer le mandat d'arrêt visant Benjamin Netanyahou

Le maire de New York, Zohran Mamdani, a indiqué que la municipalité examinait les options juridiques permettant d'appliquer le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI) contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, attendu en septembre à l'Assemblée générale des Nations unies.

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Dans un entretien accordé au New York Times, Mamdani a réaffirmé sa position en estimant que « la place du Premier ministre Netanyahou est à La Haye ». Il a également qualifié le chef du gouvernement israélien de « criminel de guerre inculpé par la Cour pénale internationale », ajoutant que cette opinion était, selon lui, largement partagée en raison des événements survenus ces dernières années.

Interrogé sur sa capacité à ordonner l'arrestation d'un dirigeant étranger, le maire de New York a reconnu que la question de ses compétences juridiques n'était pas encore tranchée. Il a précisé être engagé dans « un dialogue actif » avec les services juridiques de la ville afin d'évaluer les marges de manœuvre dont dispose la municipalité.

« Nous ferons ce que la loi nous autorise à faire à New York, mais nous n'écrirons pas nos propres lois dans ce but », a-t-il déclaré.

Si la Cour a émis un mandat visant le Premier ministre israélien, sa mise en œuvre dépend des autorités compétentes de chaque État.

Cette nouvelle prise de position du maire de New York, connu pour ses critiques à l'égard du gouvernement israélien, risque d'alimenter les tensions politiques à l'approche de la visite attendue de Benjamin Netanyahou aux Nations unies.