Sa'ar confirme qu'Israël a neutralisé des stocks d'armes chimiques en Syrie

L'aviation israélienne a conduit dans la nuit de dimanche à lundi une vaste opération visant à détruire les stocks d'armes chimiques et installations stratégiques de l'ancien régime syrien. Ces frappes massives interviennent au lendemain de la chute de Bachar al-Assad, dans un contexte d'effondrement des structures militaires syriennes. "Nous avons ciblé les capacités résiduelles d'armes chimiques afin d'empêcher qu'elles ne tombent aux mains de groupes extrémistes", a confirmé le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, lors d'un briefing avec la presse internationale.

Selon "La Voix de la Capitale", média syrien proche de l'opposition, "Israël détruit systématiquement toutes les brigades et bataillons de l'ancien régime dans le sud de la Syrie, en frappant directement tous les systèmes de défense aérienne, les dépôts de missiles et les instituts de développement et de production."

Les forces de défense israéliennes ont parallèlement renforcé leur dispositif le long de la frontière. Des unités d'artillerie et de chars ont été déployées sur le plateau du Golan et dans la zone tampon. Les forces spéciales Shaldag ont pris position sur le mont Hermon, point culminant de la région.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, en visite sur le front, a qualifié ces événements "d'historiques", soulignant que "la chute d'Assad est une conséquence directe des coups que nous avons portés à l'Iran et au Hezbollah, principaux soutiens du régime."

Les autorités militaires israéliennes observent un retrait précipité des forces iraniennes du territoire syrien, tandis que les derniers loyalistes d'Assad se replient dans leur ultime bastion alaouite sur la côte méditerranéenne, entre Tartous et Lattaquié.