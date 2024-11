Scandale des documents secrets en Israël : l'identité du principal suspect révélé

Le tribunal de Rishon LeZion a autorisé dimanche soir la publication de l'identité du suspect principal dans l'affaire des fuites de documents confidentiels : Eli Feldstein, ancien collaborateur du bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Selon les informations désormais autorisées à la publication, l'enquête a été déclenchée après que le Shin Bet et Tsahal ont identifié des "soupçons significatifs" concernant la divulgation d'informations classifiées et sensibles extraites des systèmes de l'armée israélienne. Les autorités craignaient notamment que ces fuites puissent "compromettre gravement la sécurité nationale et mettre en danger des sources de renseignement."

Le juge a souligné que ces divulgations "auraient pu porter atteinte à la capacité des services de sécurité d'atteindre leur objectif concernant la libération des otages, dans le cadre des objectifs de guerre."

L'enquête, menée conjointement par le Shin Bet, Tsahal et la police israélienne, a conduit à l'arrestation de quatre suspects, dont certains appartenant aux forces de sécurité. Le tribunal a précisé que "l'enquête, qui se poursuit conformément à la loi et sous supervision judiciaire, est en cours" et que "toute publication supplémentaire concernant l'investigation pourrait nuire à l'enquête, à ses objectifs et à la sécurité nationale."

Dans sa décision de lever partiellement l'interdiction de publication, le juge a déclaré : "Après examen des éléments de l'enquête et de son déroulement, je suis convaincu qu'il s'agit d'une investigation objective et hautement professionnelle qui doit être menée à son terme." Il a ajouté que la situation serait réévaluée régulièrement par le tribunal.