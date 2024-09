Scènes de liesse en Jordanie après l'attentat meurtrier contre des Israéliens au pont Allenby

Des scènes de jubilation ont éclaté dimanche soir dans les rues d'Amman, la capitale jordanienne, suite à l'attentat ayant coûté la vie à trois Israéliens au pont Allenby. Le terroriste, un chauffeur de camion jordanien nommé Maher Diab Hussein al-Jazi, a été abattu sur place après avoir perpétré son attaque.

À Amman, une foule importante s'est rassemblée pour "exprimer son soutien" à l'attentat et "condamner les crimes d'Israël". Les manifestants ont organisé des "funérailles symboliques" pour le terroriste et ont brûlé des drapeaux israéliens. Des feux d'artifice ont illuminé le ciel de la capitale, tandis que des participants brandissaient des pancartes en hébreu proclamant "Mort à Israël".

https://x.com/i/web/status/1832862653040976155 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les célébrations ont débuté dès les premières heures de l'après-midi avec la distribution de sucreries dans les rues. Sur les réseaux sociaux jordaniens, le hashtag "hat-trick jordanien" est devenu viral, faisant une référence macabre aux trois victimes israéliennes. Un manifestant, cité par les médias locaux, a déclaré : "L'action de Maher a ravivé la rue jordanienne. C'est la meilleure réponse à Netanyahu, Ben Gvir et Smotrich. Son acte nous rappelle la gloire de l'opération Karameh (en 1968)."

Le ministère des Affaires étrangères n'a publié qu'une condamnation tardive et tiède, 14 heures après l'attaque, déclarant : "Nous soulignons que la Jordanie condamne et rejette la violence et les atteintes aux civils pour quelque raison que ce soit."

Côté israélien, les autorités ont annoncé la fermeture partielle des passages frontaliers. Le pont Allenby, le passage de la rivière Jourdain près de Beit She'an, et le passage Yitzhak Rabin près d'Eilat ne seront ouverts que pour le passage des voyageurs, sans mouvement de marchandises. Le journal Al-Arabi Al-Jadid a critiqué la décision israélienne, accusant Israël "d'exploiter" l'attaque pour "resserrer le siège de Gaza". Malgré les tensions publiques, des sources indiquent qu'une coordination sécuritaire étroite se poursuit en coulisses entre Israël et la Jordanie.