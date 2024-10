600 missions en deux ans pour le compte de l'Iran : sept Israéliens inculpés pour espionnage

Le parquet du district de Haïfa a inculpé ce vendredi sept résidents du nord d'Israël pour espionnage au profit de l'Iran. Les suspects auraient opéré pendant deux ans sous la direction des services de renseignement iraniens.

Dirigé par Aziz Nisanov, 43 ans, et son adjoint Alexandre Sedikov, 58 ans, le réseau aurait mené environ 600 missions de renseignement ciblant des installations militaires stratégiques israéliennes. Parmi les cibles : les bases aériennes de Nevatim et Ramat David, le complexe militaire de la Kirya à Tel Aviv, et plusieurs batteries du système antimissile Dôme de fer. Le réseau aurait notamment photographié la base de Nevatim au lendemain de l'attaque iranienne du 14 avril 2024. Les agents iraniens fournissaient des coordonnées précises et des cartes détaillées pour guider les opérations.

Les autres membres du réseau comprennent deux mineurs, Yigal Nissan (20 ans, fils de Nisanov), Vycheslav Goshchin (46 ans) et Yevgeny Yufa (47 ans). Les accusés opéraient sous les ordres de deux agents iraniens identifiés sous les noms d'Elhan Agaev et "Orhan".

Les membres de la cellule percevaient entre 500 et 1 200 dollars par mission, soit un total d'environ 300 000 dollars. Pour éviter d'être repérés, Aziz Nisanov avait élaboré une couverture de guides touristiques.

Le parquet a qualifié cette affaire comme "l'une des plus graves atteintes à la sécurité de l'État d'Israël", particulièrement préoccupante dans le contexte actuel de guerre sur plusieurs fronts. Les accusés resteront en détention dans l'attente de leur procès.