Spécial week-end | Suisse-Israël : une neutralité sous tension, entre commerce record et crispations diplomatiques

Les relations entre Israël et la Suisse n’ont jamais été aussi denses sur le plan économique, ni aussi tendues sur le plan politique. Selon les données UN Comtrade citées par i24NEWS, les échanges bilatéraux ont atteint un record en 2024, avec 5,15 milliards de dollars de commerce de marchandises. La Suisse est devenue le troisième fournisseur d’Israël, derrière les États-Unis et l’Allemagne. Mais cette proximité économique contraste avec une ligne diplomatique de plus en plus critique à l’égard de Jérusalem.

À Genève et à l’ONU, Berne s’est régulièrement opposée aux positions israéliennes depuis le début de la guerre à Gaza. Membre non permanent du Conseil de sécurité en 2023-2024, la Suisse a soutenu les résolutions appelant à un cessez-le-feu. Son ambassadrice à l’ONU, Pascale Baeriswyl, a notamment jugé qu’une opération israélienne à Rafah serait «inacceptable». En mars 2025, Berne avait aussi envisagé de convoquer une conférence internationale sur les «territoires palestiniens occupés», finalement annulée après de fortes pressions diplomatiques israéliennes et américaines.

Pourtant, sous la surface politique, la relation économique reste florissante. Les géants pharmaceutiques suisses Roche et Novartis occupent une place centrale dans le système de santé israélien. En 2024, la Suisse a exporté vers Israël pour 4,57 milliards de dollars de marchandises, tandis que les exportations israéliennes vers la Suisse ont atteint 580 millions de dollars, principalement dans les diamants et les produits chimiques. La coopération scientifique s’est aussi renforcée avec l’intégration de la Suisse au programme Horizon Europe, où Israël figure parmi les pays les plus performants.

La relation demeure toutefois ambivalente. En mai 2025, le Parlement suisse a interdit les activités du Hamas, avec des peines pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison. Mais Berne maintient parallèlement un «embargo discret» sur les exportations militaires offensives vers Israël. Des médias suisses ont pourtant révélé que des technologies à double usage, d’une valeur supérieure à 30 millions de dollars, avaient été livrées à des industries de défense israéliennes.

Cette complexité s’inscrit dans une histoire lourde, du premier congrès sioniste de Bâle en 1897 aux comptes dormants liés à la Shoah. Aujourd’hui, la communauté juive suisse, forte d’environ 18 600 personnes, fait face à une hausse marquée de l’antisémitisme. Partenaire économique indispensable, la Suisse reste donc, pour Israël, un allié utile mais politiquement imprévisible.