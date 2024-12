Syrie : Israël frappe près de 300 cibles, l'armée de l'air et la marine d'Assad détruites

L'armée de l'air israélienne a effectué environ 300 frappes en Syrie lors des dernières 48 heures, selon des sources de sécurité israéliennes. La plupart des frappes ont ciblé des bases de l'armée syrienne, et plus particulièrement des systèmes de défense aérienne et des stocks de missiles sol-sol et sol-air, ainsi que les bases aériennes de l'armée syrienne.

Lundi soir, deux sources de sécurité syriennes ont déclaré à Reuters que des avions de l'IAF avaient frappé au moins trois grandes bases aériennes de l'armée syrienne qui abritaient des dizaines d'hélicoptères et d'avions de combat. L'armée de l'air aurait également effectué plusieurs frappes sur un centre de recherche dans la banlieue de Damas et sur un centre de guerre électronique de la capitale.

Parallèlement, la marine israélienne a coulé plusieurs navires militaires syriens dans leur port d'attache, Tsahal confirmant avoir mené une opération de grande envergure pendant la nuit de lundi à mardi pour détruire la flotte syrienne. "L'attaque a été menée à l'aide de navires lance-missiles de la marine, au cours de laquelle de nombreux navires syriens transportant des dizaines de missiles mer-mer ont été détruits dans la région de Minet el-Beida et dans le port de Lattaquié", a indiqué l'armée israélienne. L'opération a été menée pour empêcher les biens de la flotte "de tomber entre les mains d'éléments hostiles". Par ailleurs, les chars israéliens se trouvaient mardi matin à seulement 20 km au sud-ouest de Damas. Les troupes israéliennes ont atteint Qatana, 10 km à l'intérieur du territoire syrien.

Dans une lettre adressée au Conseil de sécurité des Nations unies, l'ambassadeur israélien Danny Danon a décrit les actions militaires comme des mesures "limitées et temporaires" nécessaires pour faire face à des menaces immédiates pour la sécurité.

"Israël n'intervient pas dans le conflit interne syrien", a-t-il précisé.