Syrie : Netanyahou assure que le déploiement militaire israélien est temporaire

Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou a publié jeudi matin un communiqué clarifiant les raisons de la présence de Tsahal en Syrie. "L'effondrement du régime syrien a créé un vide à la frontière d'Israël et dans la zone tampon établie par l'accord de séparation des forces de 1974", explique le communiqué. "Israël ne permettra pas aux groupes djihadistes de combler ce vide et de menacer les communautés israéliennes sur le plateau du Golan avec des attaques de type 7 octobre." Depuis le début de l'opération "Flèche du Bashan", l'armée israélienne a frappé 320 "cibles stratégiques" en Syrie. Plus de 350 avions de combat ont participé à cette offensive qui aurait détruit entre 70 et 80% des capacités militaires du régime Assad.

"C'est pourquoi les forces israéliennes sont entrées dans la zone tampon et ont pris le contrôle de sites stratégiques près de la frontière israélienne", précise le communiqué qui souligne que "ce déploiement est temporaire jusqu'à ce qu'une force engagée à respecter l'accord de 1974 puisse être établie et que la sécurité à notre frontière puisse être garantie."

Selon l'armée israélienne, les frappes ont visé un large éventail d'objectifs militaires de Damas à Tartous, comprenant "des chars avancés, des avions, des hélicoptères, des systèmes de défense aérienne, des navires lance-missiles, des roquettes, des sites de production d'armes, des dépôts d'armes, des missiles Scud, des missiles de croisière, des missiles côtiers et des drones."

Les opérations se poursuivent actuellement au sol, avec des forces terrestres de Tsahal opérant dans la zone tampon le long du plateau du Golan. Cette intervention vise à empêcher que l'arsenal syrien ne tombe aux mains de forces islamistes et terroristes.