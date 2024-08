Tensions diplomatiques : Israël justifie ses mesures contre la Norvège

Israël a pris la décision de révoquer le statut de huit diplomates norvégiens en poste à Tel-Aviv, chargés des relations avec l'Autorité palestinienne. Cette mesure, annoncée jeudi par le ministre des Affaires étrangères Israel Katz, est présentée comme une sanction contre la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien par la Norvège et son soutien à une procédure judiciaire contre Israël à la Cour internationale de Justice.

En réponse, la Norvège a qualifié cette action d'"extrême", avertissant qu'elle affecterait ses relations avec le gouvernement de Benjamin Netanyahu. Oslo a entrepris une campagne diplomatique, sollicitant d'autres pays pour condamner la décision israélienne.

Plusieurs nations occidentales, dont les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont exprimé leur désapprobation. Le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, a souligné l'importance du rôle de la Norvège au Moyen-Orient, jugeant que les actions empêchant ce rôle ne sont "pas particulièrement utiles".

Josep Borrell, chef de la diplomatie de l'Union européenne, a également critiqué la décision israélienne, estimant qu'elle "contredit l'esprit des accords d'Oslo et perturbe de manière disproportionnée les relations normales et la coopération avec l'Autorité palestinienne".

Face à ces réactions, le ministère israélien des Affaires étrangères a publié un communiqué expliquant sa position. Il accuse le gouvernement norvégien de mener une politique "extrême, unilatérale et anti-israélienne" depuis les attaques du Hamas, du Hezbollah et d'autres groupes. Israël reproche notamment à la Norvège de ne pas avoir déclaré le Hamas organisation terroriste, dix mois après "le plus grand massacre de Juifs depuis l'Holocauste".

Le ministère affirme que cette politique extrême de la Norvège l'empêche de continuer à s'engager dans le dialogue ou l'activité avec Israël concernant la question palestinienne. Il souligne que l'unilatéralisme n'est pas le moyen d'influencer les événements dans la région ni de promouvoir de véritables négociations de paix.