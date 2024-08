Discussions en cours pour un accord liant prévention d'une attaque iranienne et cessez-le-feu à Gaza

Des acteurs occidentaux cherchent à convaincre les parties régionales d'accepter une nouvelle proposition pour un règlement global de la crise au Moyen-Orient, selon des informations rapportées par le journal qatari Al-Arabi Al-Jadid. Cette initiative diplomatique vise à prévenir une escalade des tensions tout en résolvant plusieurs conflits simultanément.

L'accord proposé comprendrait plusieurs volets :

1. La prévention d'une réaction de l'Iran et du Hezbollah aux récents éliminations de Fouad Shukr, haut responsable du Hezbollah, et d'Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas.

2. Un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, accompagné d'un retrait des forces israéliennes.

3. L'établissement d'un calme durable dans la région.

4. La finalisation d'un accord d'échange de prisonniers, permettant la libération d'otages détenus par le Hamas.

5. L'élargissement de l'aide humanitaire à Gaza.

6. Le développement d'un plan global pour la reconstruction de Gaza.

Cette proposition a été diffusée au cours des quatre derniers jours parmi les acteurs occidentaux et arabes, dans un contexte de tensions accrues suite aux récents assassinats ciblés. L'objectif est de profiter de cette période tendue pour parvenir à une résolution multilatérale des conflits qui secouent la région depuis dix mois, évitant ainsi une potentielle guerre régionale.

En Israël, certains hauts responsables de la sécurité poussent en faveur de ce type de scénario, estimant qu'il pourrait "rebattre les cartes positivement" et apaiser l'ensemble du Moyen-Orient. Une telle approche permettrait d'éviter une guerre sur plusieurs fronts, particulièrement au Liban, dans des conditions moins favorables pour Tsahal.

De plus, un accord avec le Hamas pourrait indirectement contraindre le Hezbollah à la retenue, ouvrant la voie à un cessez-le-feu dans le nord d'Israël. Des négociations sous médiation américaine pourraient alors être envisagées pour éloigner l'organisation de la frontière israélo-libanaise. Cette initiative diplomatique offrirait également l'opportunité de réhabiliter les régions du nord et du sud d'Israël, tout en permettant à Tsahal de reconstituer ses stocks et de remplacer son matériel après une longue période de combats intenses dans la bande de Gaza.