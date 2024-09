Un Israélien arrêté pour avoir planifié des attentats avec l'Iran visant Netanyahou et Gallant

Un citoyen israélien juif a été arrêté en août 2024 pour avoir conspiré avec les services de renseignement iraniens, révèlent les autorités. Motti Maman, 73 ans, originaire d'Ashkelon, est soupçonné d'avoir planifié l'assassinat de hauts responsables, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef du Shin Bet, Ronen Bar. L'enquête conjointe du Shin Bet et de la police israélienne a mis au jour un réseau complexe impliquant des rencontres en Turquie et deux voyages clandestins en Iran. Le suspect, un homme d'affaires, aurait été approché par des agents iraniens lors de séjours en Turquie avant d'être convoyé illégalement en Iran en mai et août 2024.

Lors de ces visites, l'homme aurait discuté de diverses opérations sur le sol israélien, allant du transfert de fonds et d'armes à la surveillance de lieux publics. Les agents iraniens lui auraient notamment proposé d'organiser des assassinats de personnalités israéliennes, présentés comme des représailles à l'élimination d'Ismail Haniyeh en Iran en juillet 2024.

Le suspect aurait exigé un acompte d'un million de dollars pour ces opérations, mais n'aurait finalement reçu que 5 000 euros pour sa participation aux réunions

"Il s'agit d'une affaire extrêmement grave qui illustre les efforts considérables des services de renseignement iraniens pour recruter des citoyens israéliens afin de mener des activités terroristes en Israël", a déclaré un haut responsable du Shin Bet.

"Alors qu'Israël est en guerre sur plusieurs fronts, un citoyen israélien se rend à deux reprises dans un pays ennemi, rencontre des agents de renseignement iraniens et exprime sa volonté de commettre des actes terroristes graves sur le sol israélien", a souligné le responsable du Shin Bet.

Les autorités israéliennes ont rappelé que toute coopération avec des agents iraniens, même sous couvert d'activités commerciales, constitue une grave infraction à la sécurité nationale, particulièrement en temps de guerre. Elles ont annoncé la poursuite de leurs efforts pour détecter et neutraliser ces activités de recrutement menées par l'Iran.