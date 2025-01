Trump partage une vidéo hostile à Netanyahou à deux semaines de son investiture

Donald Trump a partagé mercredi sur son réseau social Truth une vidéo dans laquelle le professeur Jeffrey Sachs de l'Université de Columbia critique sévèrement Benjamin Netanyahu. Cette publication intervient alors que les relations entre les deux dirigeants ont connu des hauts et des bas au cours des huit dernières années. Dans la vidéo, le professeur d'économie accuse Netanyahou d'être à l'origine de l'engagement américain en Irak : "Pourquoi les États-Unis ont-ils envahi l'Irak en 2003 ? D'où venait cette guerre ? C'est surprenant - cette guerre venait de Netanyahou. C'est étrange. Netanyahou avait une théorie depuis 1995 selon laquelle la seule façon de se débarrasser du Hamas et du Hezbollah était de faire tomber les gouvernements qui les soutiennent - l'Irak, la Syrie et l'Iran."

Sachs poursuit avec des propos particulièrement virulents : "Il est obsessionnel. Il essaie encore de nous faire combattre l'Iran aujourd'hui. C'est un salaud malfaisant. Il nous a entraînés dans des guerres sans fin."

Cette publication survient alors que Trump doit prendre ses fonctions dans moins de deux semaines, et que sa stratégie pour le Moyen-Orient reste floue. Si son entourage compte des voix isolationnistes appelant les États-Unis à éviter toute intervention dans les conflits mondiaux, le président élu a également nommé à des postes clés des personnalités ouvertement favorables à Israël et à sa guerre à Gaza.

Pas plus tard qu'hier, l'émissaire de Trump pour le Moyen-Orient a exprimé l'espoir d'avoir "de bonnes nouvelles à annoncer" concernant les otages avant l'investiture. Trump lui-même a réitéré que "ce sera l'enfer s'ils ne libèrent pas les otages", précisant que certaines familles d'otages l'avaient contacté, certaines demandant même de l'aide pour la restitution des corps de leurs proches.