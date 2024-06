Un Arabe israélien soupçonné d'avoir voulu rejoindre l'État islamique en Somalie arrêté

La police israélienne et le service de sécurité intérieure du Shin Bet ont annoncé lundi l'arrestation le 26 mai d'un jeune homme de 17 ans, habitant du village arabe israélien de Wadi Ara, soupçonné d'avoir voulu rejoindre l'État islamique. Il avait projeté de mener des actes terroristes en Israël et à l'étranger en rejoignant les rangs de l’organisation terroriste en Somalie.

L'enquête a révélé que le suspect avait lancé plusieurs actions avant d’être démasqué. Il avait notamment rédigé un testament, collecté de l'argent, et s’était fait délivrer un passeport étranger.

Un acte d'inculpation a été déposé ce lundi. "Le Service général de sécurité (Shin Bet) et la police israélienne continueront d'agir avec détermination pour détecter et contrecarrer tout projet d’activité terroriste et utiliseront tous les moyens à leur disposition pour traduire en justice les personnes impliquées dans des activités islamiques radicales qui mettent en danger la sécurité de l'État d'Israël et de ses citoyens", ont déclaré la police et le Shin Bet dans un communiqué conjoint.

En avril, les forces de sécurité israéliennes avaient déjoué deux attaques terroristes potentielles planifiées par des agents de l'État islamique. L'un d'eux avait été arrêté à Beitounia, près de Ramallah, en Judée-Samarie, tandis que l'autre l'avait été à Jérusalem après avoir planifié un attentat contre le stade Teddy.