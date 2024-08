Un Arabe israélien tué près de Bethléem lors d'un incident impliquant des extrémistes et l'armée

Un incident violent s'est produit dans la nuit de lundi à mardi dans le village de Wadi Rahhal, au sud de Bethléem, en Judée-Samarie, entraînant la mort d'un Arabe israélien de 40 ans et blessant quatre Palestiniens. Des habitants d'implantations ont prétendu que leurs véhicules avaient essuyé des jets de pierres palestiniens. En représailles, ils ont pris pour cible une exploitation agricole palestinienne, la bombardant de projectiles. L'incident a rapidement dégénéré, provoquant l'intervention des forces de défense territoriale israélienne (Hagmar)

https://x.com/i/web/status/1828292883012604239 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon certains témoignages, certains de ces soldats n'étaient pas en uniforme. Les forces de Tsahal ont ouvert le feu, tirant environ 40 balles, comme en témoignent les douilles retrouvées sur place. Ce tir a causé la mort d'un citoyen arabe israélien résidant dans la région, identifié par le ministère palestinien de la Santé comme étant Khalil Salem Halawi. Quatre autres Palestiniens ont été blessés, leur état étant décrit comme "modéré".

Des sources sécuritaires israéliennes ont souligné que "les soldats de la défense territoriale dans les implantations ne sont pas autorisés à participer à un tel événement, et certainement pas à tirer 40 balles". Tsahal a déclaré que l'incident fait l'objet d'une enquête. Le chef du conseil de Wadi Rahhal, Hamdi Ziada, a déclaré à l'agence de presse palestinienne "Shehab" que "plusieurs maisons de civils ont été attaquées par des extrémistes près de l'école locale, et des tirs ont été ouverts". Il a ajouté que "les forces de Tsahal sont entrées dans le village pour protéger les colons et ont tiré des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes sur les civils, provoquant des cas de suffocation". Selon certains témoignages, le premier jet de pierres aurait visé un véhicule palestinien et non israélien, ce qui ajoute à la complexité de la situation.