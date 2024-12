Un Israélien accusé d'espionnage pour l'Iran après avoir photographié la résidence de Gantz

Alexander Granovsky, un résident de Petah Tikva âgé de 29 ans, va être inculpé pour avoir mené des missions pour le compte de l'Iran en Israël, ont révélé lundi la police israélienne et le Shin Bet. Cette affaire est la douzième du genre impliquant des agents iraniens récemment découverte. Selon l'acte d'accusation, Granovsky est soupçonné d'avoir incendié huit véhicules en différents endroits, photographié une infrastructure sensible dans le centre du pays, et pris des clichés de l'entrée du quartier résidentiel de l'ancien ministre de la Défense Benny Gantz. Il aurait également acheté des uniformes militaires pour se filmer en train de les brûler et transmis des informations sur un autre citoyen israélien en vue d'un possible recrutement.

Police israélienne

"Il a reçu l'ordre d'incendier des véhicules neufs. C'était important, c'est ce qu'on lui a demandé", a déclaré le commandant Sarit Perez, officier de l'unité des enquêtes internationales. "Il recevait des centaines de shekels pour les graffitis et des milliers pour les incendies. Il a déclaré 'ils me paient et j'exécute'."

Le suspect, qui a un casier judiciaire pour des délits liés aux biens, aux drogues et à la violence, aurait principalement opéré à Raanana, Hadera et Ashdod. "Il communiquait avec des agents iraniens via Telegram", précise Perez. "Ils l'ont mobilisé contre le gouvernement et le Premier ministre à travers des graffitis, des incendies et la collecte d'informations. Il a également transmis le numéro de téléphone d'un agent de sécurité et recueilli des informations sur des officiers supérieurs de Tsahal."

Granovsky a été arrêté ce mois-ci au domicile de sa compagne. D'après les enquêteurs, il aurait refusé certaines missions comme l'incendie d'une ambulance et d'une voiture de police. "Il a proposé de préparer des cocktails Molotov mais n'en a pas eu le temps. Il savait très bien à qui il avait affaire, il est très dangereux", a conclu l'officier Perez.