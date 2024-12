Visa refusé à Shaked : Israël dénonce des "calomnies" et convoque l'ambassadeur australien

Une tension diplomatique est apparue entre Israël et l'Australie après le refus de Canberra d'accorder un visa à l'ancienne ministre de la Justice Ayelet Shaked le mois dernier. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a convoqué l'ambassadeur australien Ralph King pour lui faire part de la vive réprobation de son pays.

Lors de cet entretien, Saar a qualifié la décision australienne de "grave" et la jugeant "contraire aux valeurs de démocratie, de liberté d'expression et d'amitié entre les pays". Le chef de la diplomatie israélienne est allé plus loin en accusant l'Australie de s'être appuyée sur des "calomnies sans fondement diffusées par le lobby pro-palestinien australien".

"Il est regrettable qu'un pays ami comme l'Australie ait choisi de se fonder sur ces allégations plutôt que sur l'amitié de longue date entre nos pays", a déclaré Saar, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères israélien.

Cette crise diplomatique intervient dans un contexte déjà tendu au Moyen-Orient, alors que l'Australie a récemment adopté des positions plus critiques envers certaines politiques israéliennes.