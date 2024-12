Yémen : Un missile balistique intercepté avant d'atteindre Israël

Un missile balistique lancé depuis le Yémen a été intercepté avec succès par les défenses aériennes israéliennes avant d'entrer dans l'espace aérien du pays, a annoncé dimanche Tsahal. Des sirènes d'alerte ont retenti dans le centre d'Israël vers 6h30, et des débris de l'interception sont tombés sur le territoire israélien.

Selon les services d'urgence du Magen David Adom, quatre personnes ont été légèrement blessées en se précipitant vers les abris lors du déclenchement des sirènes. Une cinquième personne a été traitée pour une crise d'anxiété aiguë.

Le missile sol-sol a été abattu par le système de défense Arrow, conçu pour intercepter les missiles balistiques alors qu'ils sont encore hors de l'atmosphère. Une source de l'armée de l'air israélienne a précisé que le missile a été abattu à "haute altitude". La semaine dernière, le chef des Houthis Abdul Malik Al-Houthi a déclaré que les rebelles poursuivraient leurs attaques indépendamment de la trêve qui a mis fin à 14 mois de conflit initié par le Hezbollah au Liban. "Les opérations depuis le front yéménite pour soutenir le peuple palestinien avec des missiles et des drones contre l'ennemi israélien se poursuivent", a-t-il affirmé sur la chaîne de télévision des rebelles Al-Masirah.

Les rebelles Houthis, membres de "l'axe de résistance" iranien contre Israël et les États-Unis, ont tiré plus de 220 missiles balistiques, missiles de croisière et drones vers Israël depuis le début de la guerre à Gaza. Ils mènent également une campagne de harcèlement contre la navigation en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, perturbant gravement cette route commerciale vitale. Selon les autorités maritimes, ils ont ciblé plus de 80 navires marchands depuis octobre dernier.