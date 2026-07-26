Attentat en Judée-Samarie : Netanyahou monte au créneau après les attaques de la gauche contre le gouvernement

La campagne électorale israélienne s'est encore durcie ce week-end.Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a vivement réagi aux accusations formulées par le parti de gauche Les Démocrates et son dirigeant, Yair Golan, qui ont imputé au gouvernement la responsabilité de l'attentat ayant coûté la vie à deux réservistes israéliens en Judée-Samarie. Le chef du gouvernement les accuse, en retour, de faire porter la responsabilité des violences aux habitants des implantations et à Tsahal plutôt qu'aux auteurs palestiniens de l'attaque.

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, le chef du gouvernement est revenu sur l'attentat survenu vendredi, au cours duquel le major de réserve Yuval Ezra et le caporal de réserve Benayahu Melat ont été tués.

« Le week-end dernier, un ignoble terroriste palestinien a assassiné le major de réserve Yuval Ezra et le caporal de réserve Beniyahu Meltz. Peu après cette attaque atroce, des candidats de premier plan du parti Les Démocrates de Yair Golan se sont empressés de pointer du doigt les habitants des implantations et Tsahal », a déclaré le Premier ministre.

Benyamin Netanyahou a ensuite cité plusieurs responsables du parti. Il a reproché à Yaya Fink d'avoir affirmé que les soldats s'étaient rendus sur place après « une randonnée non autorisée organisée par des colons extrémistes dans le but de créer davantage de frictions avec les Palestiniens ». Il a également accusé l'activiste Moshe Radman d'avoir « présenté ses condoléances à la famille du terroriste » et cité Nimrod Sheffer, qui avait estimé que « l'incapacité du système de sécurité à lutter contre le terrorisme juif et la politique d'annexion conduit à la mort de soldats ».

Le Premier ministre a dénoncé ces prises de position, estimant qu'elles revenaient à détourner la responsabilité des auteurs de l'attentat. « Des terroristes palestiniens ont assassiné deux soldats juifs, et les principaux responsables du parti de Yair Golan se sont empressés d'accuser les habitants des implantations et Tsahal », a-t-il affirmé.

Netanyahou a également mis en cause l'ancien chef d'état-major Gadi Eizenkot, auquel il reproche de ne pas avoir condamné publiquement ces déclarations.

« Jusqu'à présent, nous n'avons pas entendu un seul mot de condamnation de la part d'Eizenkot. La raison est claire : ce sont ses partenaires naturels. C'est le gouvernement qu'il souhaite former. Il ne peut gouverner ni sans Yair Golan ni sans les partis arabes », a poursuivi le chef du Likoud.

Concluant son intervention sur un message de campagne, Benyamin Netanyahou a affirmé que seul le Likoud était en mesure de constituer « un large gouvernement national, qui n'adresse pas ses condoléances aux familles de terroristes et qui ne s'excuse pas de soutenir les combattants d'Israël ».

Cette passe d'armes intervient quelques heures après le lancement officiel de la campagne électorale des Démocrates, samedi soir, lors d'un rassemblement organisé place Rabin, à Tel-Aviv.

Devant ses partisans, Yair Golan a placé la sécurité et la défense de la démocratie au centre de son discours, tout en accusant le gouvernement de Benyamin Netanyahou d'avoir favorisé l'escalade des violences en Judée-Samarie.

« Le sang de nos soldats versé aujourd'hui, et celui qui pourrait encore couler demain, est sur leurs mains », a lancé l'ancien général, visant directement le Premier ministre et le ministre de la Défense, Israël Katz. Il a également promis de démanteler ce qu'il décrit comme des « milices armées » liées au ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, ainsi que certains avant-postes soutenus par le ministre des Finances, Bezalel Smotrich.

Les déclarations de Yair Golan ont suscité une réponse immédiate d'Israël Katz. Le ministre de la Défense a accusé le dirigeant des Démocrates de porter atteinte à la sécurité du pays et de faire le jeu des ennemis d'Israël.