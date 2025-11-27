Au moins cinq députés de la coalition ne soutiendront pas la loi sur l'exemption du service militaire

Au moins cinq députés de la coalition gouvernementale ont annoncé qu'ils ne soutiendront pas la version actuelle du projet de loi sur l'exemption du service militaire, a rapporté Kan mercredi soir. Cette annonce intervient après que la coalition a vérifié si elle disposerait d'une majorité lors du vote à la Knesset sur le texte qui doit être soumis ce jeudi à la commission des Affaires étrangères et de la Défense.

Dans le même temps, le ministre des Finances Betsalel Smotrich exige de participer à la rédaction du texte et ne s'est pas encore engagé à ce que son parti le soutienne.

Les débats sur cette loi devraient reprendre la semaine prochaine au sein de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, où se prépare un marathon de discussions qui s'étalera sur les prochaines semaines.

Le calendrier n'a pas encore été diffusé aux membres de la commission, mais si aucun changement de dernière minute n'intervient, l'ordre du jour devrait inclure des débats sur le projet de loi du président de la commission, le député Likoud Boaz Bismuth. La version actualisée du texte devrait être transmise dès jeudi aux membres de la commission.

Mercredi le Premier ministre Benjamin Netanyahou a donné son "feu vert" pour faire avancer ce projet de loi. Le président du Shas, Aryeh Deri, a indiqué lors de conversations que Netanyahou avait approuvé des amendements réclamés par les rabbins, et que ces modifications devraient encore assouplir davantage le texte.