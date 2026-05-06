Ayelet Shaked accuse Betsalel Smotrich d’avoir permis la naissance du « gouvernement du changement »

L'ancienne ministre israélienne de la Justice et de l'Intérieur, Ayelet Shaked, est revenue sur les négociations politiques de 2021 et a vivement mis en cause Betsalel Smotrich, chef du Parti sioniste religieux. Selon elle, Betsalel Smotrich porte une responsabilité centrale dans la formation du « gouvernement du changement », dirigée à l'époque par Naftali Bennett puis Yaïr Lapid.

Dans une interview accordée à la chaîne au journaliste Akiva Novick sur Mashav TV, une produite par l'organisation rabbinique Tzohar, Ayelet Shaked a livré sa version des tractations qui ont suivi les élections législatives de 2021. Elle affirme que Benjamin Netanyahou cherchait alors un gouvernement avec le soutien du parti Ra'am, dirigé par Mansour Abbas.

Selon Ayelet Shaked, Benjamin Netanyahou disposait à ce moment-là de 59 sièges avec ses alliés, mais il lui manquait encore une majorité stable à la Knesset. L'option envisagée aurait donc été de s'appuyer sur Ra'am, formation arabe islamiste, afin de permettre la mise en place d'un gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahou.

Mais Betsalel Smotrich s'y serait fermement opposé. Selon Ayelet Shaked, ce refus aurait empêché Benjamin Netanyahou d'ancienner une coalition majoritaire et d'ouvrir la voie au « gouvernement du changement ». Faute d'accord dans le camp de droite, les négociations se sont ensuite déplacées vers une alliance plus large, réunissant des partis de droite, du centre, de gauche et Ra'am.

Ayelet Shaked reproche aujourd'hui à Betsalel Smotrich de ne pas avoir lui-même rejoint cette coalition. Selon elle, sa participation aurait permis de rendre le soutien de Ra'am inutile. Autrement dit, Betsalel Smotrich aurait pu empêcher le parti de Mansour Abbas de devenir indispensable à la majorité.

L'ancienne ministre juge donc incohérente la position de Betsalel Smotrich. Si ce dernier considérait qu'un partenariat avec Ra'am représentait une menace pour le sionisme, affirme Ayelet Shaked, il aurait dû rejoindre le gouvernement afin d'éviter que Ra'am ne joue un rôle décisif dans sa survie parlementaire.

Cette déclaration relance les débats autour de la formation du gouvernement Bennett-Lapid, qui avait mis fin à plus de douze années de pouvoir quasi ininterrompu de Benjamin Netanyahou. À l'époque, cette coalition avait profondément divisé la droite israélienne, notamment en raison de la présence de Ra'am dans la majorité.

Pour Ayelet Shaked, Betsalel Smotrich a choisi de rester fidèle au bloc du Likoud plutôt que d'empêcher une alliance incluant Mansour Abbas. Une décision qu'elle présente aujourd'hui comme l'un des tournants décisifs de la crise politique israélienne de 2021.