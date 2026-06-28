Balad choisit pour la première fois une candidate juive lors de ses primaires

Le parti arabe israélien Balad a désigné, pour la première fois de son histoire, une candidate juive lors de ses élections primaires. La journaliste et militante Orly Noy, rédactrice du site Sikha Mekomit et présidente du conseil d'administration de l'ONG B'Tselem, a été élue à la cinquième place de la liste du parti en vue des prochaines élections législatives.

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Les primaires, organisées samedi à Shefa-'Amr, ont également confirmé Sami Abu Shehadeh à la tête du parti. Derrière lui figurent le militant politique Bakr Awawdeh, la médecin et universitaire Dr Maha Karkabi Sabah, le militant Hassan Nasasra, puis Orly Noy.

Après l'annonce des résultats, Sami Abu Shehadeh a salué sa réélection, affirmant que Balad continuerait de porter « l'alternative démocratique la plus importante du système politique israélien ». Le parti a également qualifié l'élection d'Orly Noy de « décision historique ». Si d'autres candidats juifs avaient déjà figuré sur les listes de Balad par le passé, notamment Einat Weizman, Orly Noy est la première à être élue par les militants lors de primaires.

Balad poursuit par ailleurs ses efforts pour reconstituer une Liste arabe unie avec Hadash et Ta'al, tout en laissant la porte ouverte à Ra'am, qui ne participe pas, à ce stade, aux négociations. Les dirigeants du parti estiment qu'une liste commune demeure le meilleur moyen d'augmenter la participation électorale de l'électorat arabe et de peser davantage sur la scène politique israélienne.

Fondé par l'ancien député Azmi Bishara, aujourd'hui installé au Qatar après avoir quitté Israël, Balad affirme vouloir défendre une "alternative démocratique, lutter contre le racisme et le fascisme", tout en poursuivant les discussions en vue d'une alliance électorale avant les élections prévues en 2026.