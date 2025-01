Ben Gvir et ses ministres démissionnent du gouvernement suite à l'accord sur les otages

Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a officiellement annoncé dimanche sa démission du gouvernement avec les membres de son parti Otzma Yehudit, trois jours après avoir menacé de quitter l'exécutif si l'accord sur les otages était approuvé. Dans leur lettre de démission, les ministres démissionnaires dénoncent "un accord irresponsable avec l'organisation terroriste Hamas" et "la libération de centaines de meurtriers dont les mains sont couvertes du sang d'hommes, femmes et enfants". Ils critiquent également "l'abandon des acquis militaires de Tsahal dans la guerre, le retrait des forces de la bande de Gaza et l'arrêt des combats".

Le parti d'extrême droite a précisé qu'il ne fait désormais "plus partie de la coalition" mais Ben Gvir a indiqué qu'il pourrait revenir si "la guerre contre le Hamas reprend avec intensité pour atteindre une victoire décisive et les objectifs de guerre non atteints".

Le Likoud, parti du Premier ministre Netanyahu, a déjà entamé des discussions sur le remplacement des ministres démissionnaires. Avi Dichter, actuel ministre de l'Agriculture, est pressenti pour reprendre le portefeuille de la Sécurité nationale, tandis que Dudi Amsalem pourrait hériter du ministère du Néguev et de la Galilée.

Le député Tzvi Sukkot, qui devra quitter la Knesset suite à ces démissions, a déclaré à ynet : "Quand on fait des accords avec les nazis, on ne peut rien espérer. Nous nous opposons depuis le début à cet accord terrible qui mènera à des choses épouvantables. Nous avons clairement dit au Premier ministre que si nous ne retournons pas à la guerre, nous démissionnerons du gouvernement."