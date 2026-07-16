Benjamin Netanyahou bénéficiera d'une protection rapprochée à vie

La commission ministérielle chargée des affaires du Shin Bet a approuvé jeudi le maintien d'une protection rapprochée autour du Premier ministre Benjamin Netanyahou pour le reste de sa vie. Son épouse, Sara Netanyahou, sera également protégée jusqu'au décès de son mari, avec la possibilité de prolonger cette mesure. Leurs enfants bénéficieront pour leur part d'un dispositif de sécurité pendant cinq ans.

Cette décision s'inscrit dans l'examen du statut des personnalités considérées comme particulièrement menacées en raison de la guerre en cours. Les autorités redoutent notamment des tentatives de vengeance visant de hauts responsables israéliens après l'élimination de dirigeants et de membres de leurs familles en Iran et au Liban.

La commission mène régulièrement une évaluation pour chaque ancien Premier ministre, en tenant compte des renseignements disponibles ainsi que des décisions et des opérations menées durant son mandat.

Selon des informations publiées mercredi, le directeur du Shin Bet, David Zini, devait recommander aux ministres d'approuver cette demande. Cette position suscite toutefois de vives critiques. Certains détracteurs estiment que sa recommandation ne serait pas étrangère au fait qu'il a été nommé à la tête du service de sécurité intérieure par Benjamin Netanyahou.