Benjamin Netanyahou souhaite prolonger de cinq ans la protection de sa famille

Benjamin Netanyahou souhaite faire adopter un dispositif permettant à la famille d’un ancien Premier ministre de continuer à bénéficier d’une protection rapprochée pendant cinq ans après son départ du pouvoir, selon des informations rapportées par Ynet.

La mesure concernerait directement son épouse, Sara Netanyahou, ainsi que leurs fils Yair et Avner, même si le chef du gouvernement venait à perdre les prochaines élections.

Le Comité ministériel chargé des affaires du Shin Bet devait examiner la proposition mardi matin, mais la réunion a été reportée dans l’attente d’avis professionnels des services de sécurité, notamment du Shin Bet.

Le projet prévoit également un élargissement des dispositifs de protection accordés aux anciens Premiers ministres eux-mêmes.

Aujourd’hui, les familles des anciens chefs de gouvernement Naftali Bennett et Yaïr Lapid ne bénéficient pas d’une telle protection. L’entourage de Netanyahou affirme toutefois que la guerre et l’évolution des menaces sécuritaires justifient une révision des règles.

Le comité compétent est présidé par Benjamin Netanyahou lui-même. Il comprend notamment les ministres Yariv Levin, Itamar Ben-Gvir, Israel Katz et Yoav Kisch.

Aucune décision officielle n’a encore été annoncée. Le Conseil de sécurité nationale a indiqué qu’il ne commentait pas les discussions classifiées.