Benjamin Netanyahou nomme Guy Markizeno au poste de secrétaire militaire

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a annoncé la nomination du général de brigade Guy Markizeno au poste de secrétaire militaire auprès du chef du gouvernement. Il succédera à Roman Gofman, qui a récemment pris la direction du Mossad.

Actuellement secrétaire militaire du ministre de la Défense, Israël Katz, Guy Markizeno sera promu au grade de général de division lors de sa prise de fonctions. Selon le bureau du Premier ministre, Benjamin Netanyahou a informé au préalable le ministre de la Défense ainsi que le chef d’état-major de Tsahal, le lieutenant-général Eyal Zamir, de cette décision.

Dans son communiqué, le Premier ministre a souligné que l’officier disposait d’une vaste expérience dans la coordination entre les échelons politique et militaire, ce qui lui permettra, selon lui, d’assumer immédiatement ses nouvelles responsabilités sans période de transition.

Âgé de 47 ans, Guy Markizeno a débuté sa carrière dans le corps de l’artillerie, où il a gravi les échelons jusqu’à commander deux régiments. Il a ensuite occupé plusieurs postes de haut niveau au sein de Tsahal, notamment à la direction de la planification des forces terrestres et comme chef d’état-major du Commandement Nord. Avant de servir auprès d’Israël Katz, il avait déjà exercé les fonctions de secrétaire militaire du ministre de la Défense sous l’ancien titulaire du portefeuille, Yoav Gallant. Sa nomination le place désormais au cœur de la coordination stratégique entre le gouvernement et l’armée israélienne.