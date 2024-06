Benny Gantz donnera une conférence de presse samedi soir et devrait annoncer son retrait du gouvernement

Le ministre de la guerre, Benny Gantz, fera une déclaration à la presse samedi soir à 20h40 (IL)nonce son bureau.

Le leader de l'Unité nationale devrait annoncer le retrait de son parti du gouvernement. Son retrait signifierait qu'il respecte l'ultimatum qu'il a lancé le mois dernier au Premier ministre Benjamin Netanyahou, lui demandant de s'engager sur une vision commune du conflit à Gaza, qui stipulerait notamment qui pourrait gouverner le territoire dans un scénario où le Hamas aurait été vaincu.

Selon les médias israéliens, il n'y a pas de négociations en cours ni d'efforts de la part des partis de la coalition pour combler les lacunes avec M. Gantz ou s'assurer qu'il reste dans la coalition après la date limite du 8 juin, et sauf surprise de dernière minute, il honorera l'ultimatum car le gouvernement n'a pas accepté ni même discuté sérieusement des demandes qu'il a formulées. Certains ont fait pression sur M. Gantz pour qu'il reste au gouvernement, après qu'il a rejoint la coalition quelques jours après le massacre du groupe terroriste Hamas, le 7 octobre, pour former un gouvernement d'urgence en temps de guerre. La chaîne publique Kan a rapporté jeudi, sans citer de sources, que le gouvernement américain avait tenté de convaincre M. Gantz de retarder son départ prévu, dans le cadre des efforts déployés pour parvenir à un cessez-le-feu et à un accord sur les otages avec le Hamas à Gaza.