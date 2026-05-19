Betsalel Smotrich menace de faire évacuer Khan al-Ahmar après une demande de mandat d’arrêt de la CPI

Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a réagi ce mardi à des informations faisant état d’une demande de mandat d’arrêt international secret déposée contre lui devant la Cour pénale internationale de La Haye.

Lors d’une conférence de presse, Betsalel Smotrich a dénoncé une « déclaration de guerre », visant selon lui non seulement sa personne, mais aussi le Premier ministre Benjamin Netanyahou et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, déjà visés par des mandats d’arrêt.

« L’Autorité palestinienne a ouvert une guerre, elle recevra une guerre », a-t-il lancé, accusant Ramallah d’être derrière cette démarche judiciaire. Il a qualifié l’Autorité palestinienne d’« organisation terroriste » et affirmé qu’Israël ne se laisserait pas imposer de politique par « des instances biaisées ».

Betsalel Smotrich a annoncé qu’il signerait immédiatement un ordre d’évacuation du village bédouin de Khan al-Ahmar, situé en Judée-Samarie, dans le cadre de ses prérogatives de ministre au sein du ministère de la Défense.

« Je promets à tous nos ennemis : ce n’est que le début », a-t-il déclaré, affirmant que toute cible économique ou administrative relevant de ses pouvoirs pourrait désormais être visée en réponse aux démarches palestiniennes à La Haye.