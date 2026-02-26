David Amsalem demande à Netanyahou de nommer des "Orientaux" à des postes clés

À l’approche des élections, le ministre israélien de la Coopération régionale, David Amsalem, membre du Likoud, appelle le Premier ministre Benjamin Netanyahou à confier un portefeuille ministériel majeur à un élu d’origine orientale en cas de victoire.

Dans un entretien accordé au site Ynet, David Amsalem, lui-même issu d’une famille juive marocaine et l’une des figures orientale les plus en vue du Likoud, estime qu’une telle nomination est indispensable. Selon lui, ne pas promouvoir un représentant "authentique" des électeurs des périphéries et des communautés orientales reviendrait à tourner le dos à la base électorale du parti.

"Cela doit être le cas", affirme-t-il, soulignant que le Likoud s’appuie largement sur ces électeurs. Il dénonce l’idée que "quelques Ashkénazes" continueraient à monopoliser les postes de pouvoir, alors que, selon lui, les Orientaux (Mizrahim) constituent aujourd’hui une majorité démographique au sein du camp national.

Ce n’est pas la première fois que David Amsalem formule ce reproche. En 2023 déjà, il avait publiquement critiqué Benjamin Netanyahou après avoir été initialement écarté d’un poste ministériel dans le gouvernement en place, dénonçant ce qu’il considérait comme une marginalisation persistante des responsables orientaux.

Si les dirigeants ashkénazes ont historiquement occupé la plupart des fonctions les plus élevées de l’État d’Israël (aucun Premier ministre n’ayant jusqu’ici été issu des communautés juives originaires du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord) des personnalités orientales ont néanmoins dirigé par le passé des ministères clés, tels que la Défense, les Affaires étrangères ou les Finances.