Des cadres du Likoud pressent Netanyahou d'avancer les élections à septembre

Plusieurs responsables du Likoud auraient récemment recommandé au Premier ministre Benjamin Netanyahou d'avancer les prochaines élections législatives d'environ un mois et demi. Si la date actuellement envisagée reste le 27 octobre, certains cadres du parti estiment qu'il vaudrait mieux renoncer à quelques semaines supplémentaires au pouvoir plutôt que risquer de perdre un mandat complet.

Selon ces responsables, plusieurs facteurs électoraux plaident en faveur d'un scrutin anticipé. Au Likoud, on redoute notamment que la proximité de la date initialement prévue avec les commémorations du massacre du 7 octobre complique la reconquête d'une partie de l'électorat du bloc gouvernemental.

Autre élément pris en compte : la possible chute de la loi sur la conscription, qui pourrait accélérer la dissolution de la Knesset dès la fin du mois de mai et précipiter le calendrier politique.

Le parti viserait désormais le 1er septembre, jour de la rentrée scolaire en Israël. Les dirigeants du Likoud préféreraient éviter d'autres dates en septembre en raison de la proximité avec les déplacements annuels de nombreux juifs ultra-orthodoxes vers Ouman, à l'occasion de Roch Hachana, fixé cette année au 12 septembre.

La décision finale revient toutefois à Benjamin Netanyahou, qui n'aurait pas encore tranché. Le chef du gouvernement temporiserait notamment en raison du dossier iranien, toujours considéré comme non réglé.