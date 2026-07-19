Des milliers de manifestants marchent vers la frontière de Gaza pour réclamer le retour des implantations

Des milliers de personnes ont participé ce dimanche à une marche organisée par le mouvement Nahala en direction de la frontière nord de la bande de Gaza afin de réclamer le rétablissement des anciennes implantations israéliennes évacuées. Plusieurs ministres et députés de la coalition ont pris part à la manifestation, présentée par ses organisateurs comme une étape vers un retour de la présence israélienne dans l'enclave.

Après plusieurs heures de discussions entre les organisateurs, Tsahal et les forces de sécurité, un compromis a été trouvé sur le parcours de la manifestation. Les participants se sont rassemblés à l'entrée de la plage de Zikim avant de rejoindre à pied un point d'observation dominant les anciens sites de Nissanit, Dugit et Eli Sinaï, à proximité de la frontière avec Gaza.

L'accès au lieu de rassemblement a toutefois été perturbé par d'importants embouteillages et des barrages routiers. De nombreux manifestants ont dû abandonner leurs véhicules et poursuivre leur trajet à pied.

La mobilisation a réuni plusieurs membres du gouvernement, parmi lesquels les ministres Bezalel Smotrich, Itamar Ben Gvir, Nir Barkat, Amichaï Eliyahou, Amichaï Chikli, Maï Golan, Idit Silman et Shlomo Karhi, ainsi que le vice-ministre Almog Cohen. De nombreux députés de la coalition, notamment Simcha Rothman, Limor Son Har-Melech, Zvi Souccot, Ohad Tal et Ariel Kellner, étaient également présents.

Dans un communiqué publié avant le départ de la marche, le mouvement Nahala a appelé ses sympathisants à poursuivre la mobilisation malgré les restrictions d'accès. « Nous invitons le public à continuer de venir en nombre et à participer à ce moment historique », a déclaré l'organisation. « Avec l'aide de Dieu, nous pourrons bientôt établir les premières implantations dans la bande de Gaza. »