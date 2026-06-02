Des rabbins orthodoxes s’opposent à la réforme des médias de Shlomo Karhi en raison du Shabbat

La réforme des médias portée par le ministre israélien des Communications, Shlomo Karhi, se heurte à une nouvelle résistance au sein même de la coalition gouvernementale. Le Comité rabbinique pour la sainteté du Shabbat, qui représente une partie importante de l’establishment orthodoxe, a appelé les dirigeants de la coalition à s’opposer au projet, estimant qu’il risque de porter atteinte au caractère sacré du jour de repos juif.

Au cœur des critiques figure la possibilité que la réforme facilite l’accès à davantage de contenus télévisés durant le Shabbat, notamment des retransmissions sportives. Les responsables religieux considèrent qu’une telle évolution encouragerait la consommation de médias le jour du repos hebdomadaire et constituerait une profanation du Shabbat.

Cette opposition a déjà eu des conséquences politiques. Le vote prévu cette semaine à la Knesset sur une partie du projet a été retiré à la dernière minute de l’ordre du jour après les objections du parti orthodoxe Judaïsme unifié de la Torah. Les élus de cette formation ont exprimé leurs inquiétudes concernant l’élargissement des possibilités de diffusion durant le Shabbat.

La réforme, qui a franchi une première lecture au Parlement en janvier, doit encore être approuvée lors de deux votes supplémentaires pour devenir loi. Elle prévoit une refonte en profondeur du paysage médiatique israélien et accorderait au gouvernement une influence accrue sur les chaînes de télévision, les sites d’information et d’autres acteurs du secteur des médias.

La semaine dernière, une commission parlementaire spéciale chargée d’examiner le texte a approuvé sa division en plusieurs projets de loi distincts. Cette démarche permettrait à la coalition de faire avancer certaines parties de la réforme tout en reportant les dispositions les plus controversées. Cette décision a toutefois suscité des réserves de la part des conseillers juridiques de la Knesset ainsi que de plusieurs membres de la commission.

Le débat autour de la réforme met en lumière les tensions persistantes entre les objectifs de modernisation du secteur des médias défendus par le gouvernement et les exigences religieuses des partis orthodoxes, dont le soutien demeure essentiel à la stabilité de la coalition.