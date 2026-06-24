"Dix ans d'enfer" : le témoignage de Netanyahou s'achève après 98 audiences

C'est par un discours offensif, presque rageur, que Benjamin Netanyahou a mis fin à 98 jours de témoignage — un record dans l'histoire judiciaire israélienne. Debout face aux juges du tribunal de district de Tel Aviv, le Premier ministre a chargé les juges.

Avant même la fin du contre-interrogatoire, une passe d'armes entre son avocat Amit Hadad et les juges sur les limites imposées à la défense a mis le feu aux poudres. Netanyahou a tranché : « On frôle l'absurde. »

S'adressant directement aux magistrats, il a dressé un tableau accablant des enquêtes menées contre lui depuis une décennie. « Pendant dix ans, ils ont dépêché des enquêteurs aux États-Unis, en Europe et en Australie. Une équipe immense y a été consacrée. Ils n'ont rien trouvé. » Et d'enfoncer le clou : « Ils ne cherchaient pas un crime, ils cherchaient une personne. »

Il a également mis en cause les méthodes d'interrogatoire utilisées contre son entourage. « Ils ont interrogé tous mes proches, ma famille, presque tous ceux qui travaillaient avec moi. Ils les ont interrogés et menacés. Des méthodes incroyables. Ils ont détruit des familles. »

Netanyahou est revenu sur chacun des trois dossiers dans lesquels il est accusé. L'affaire 4000 — dans laquelle il est accusé d'avoir favorisé le groupe Bezeq en échange d'une couverture médiatique favorable — « s'effondre tout simplement », a-t-il affirmé. L'affaire impliquant l'éditeur Arnon Mozes lui est, dit-il, incompréhensible : « J'ai sacrifié mon gouvernement et mon avenir pour cela. Une chasse folle. Complètement folle. » Quant à l'affaire 1000, celle des cadeaux reçus d'hommes d'affaires, il a rejeté toute notion de rupture de confiance : « Où est la rupture de confiance ? C'est du chantage envers des témoins. »

C'est sur une note personnelle, et amère, que Netanyahou a conclu. « Après dix ans d'enfer, je termine enfin. Il est impossible de récupérer ces dix années perdues pour moi, ma famille et des dizaines d'autres. » Il a dénoncé ce qu'il perçoit comme une entreprise politique visant à le neutraliser : « Voir cette chose vile, mensongère et malfaisante qui s'attaque au droit du peuple de me choisir est insupportable. »

Avant de quitter la salle pour la dernière fois en tant que témoin, il a conclu sur une promesse : « Il est possible de faire éclater la vérité et de rendre justice. » Le procès entre désormais dans sa phase de plaidoiries.