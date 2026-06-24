"Dix ans d'enfer" : le témoignage de Netanyahou s'achève après 98 audiences

S'adressant directement aux magistrats, le Premier ministre a dressé un tableau accablant des enquêtes menées contre lui depuis une décennie

i24NEWS
i24NEWS
3 min
3 min
Google NewsSuivez-nousSuivre
Benjamin Netanyahou arrive au tribunal de district de Tel Aviv, avant le début de son témoignage dans le procès qui le vise, le 10 février 2025.
Benjamin Netanyahou arrive au tribunal de district de Tel Aviv, avant le début de son témoignage dans le procès qui le vise, le 10 février 2025. Tomer Appelbaum/POOL

C'est par un discours offensif, presque rageur, que Benjamin Netanyahou a mis fin à 98 jours de témoignage — un record dans l'histoire judiciaire israélienne. Debout face aux juges du tribunal de district de Tel Aviv, le Premier ministre a chargé les juges.

Avant même la fin du contre-interrogatoire, une passe d'armes entre son avocat Amit Hadad et les juges sur les limites imposées à la défense a mis le feu aux poudres. Netanyahou a tranché : « On frôle l'absurde. »

S'adressant directement aux magistrats, il a dressé un tableau accablant des enquêtes menées contre lui depuis une décennie. « Pendant dix ans, ils ont dépêché des enquêteurs aux États-Unis, en Europe et en Australie. Une équipe immense y a été consacrée. Ils n'ont rien trouvé. » Et d'enfoncer le clou : « Ils ne cherchaient pas un crime, ils cherchaient une personne. »

Il a également mis en cause les méthodes d'interrogatoire utilisées contre son entourage. « Ils ont interrogé tous mes proches, ma famille, presque tous ceux qui travaillaient avec moi. Ils les ont interrogés et menacés. Des méthodes incroyables. Ils ont détruit des familles. »

Justice : procès pour corruption. Trump demande à Herzog de gracier Netanyahou
Justice : procès pour corruption. Trump demande à Herzog de gracier Netanyahou

Netanyahou est revenu sur chacun des trois dossiers dans lesquels il est accusé. L'affaire 4000 — dans laquelle il est accusé d'avoir favorisé le groupe Bezeq en échange d'une couverture médiatique favorable — « s'effondre tout simplement », a-t-il affirmé. L'affaire impliquant l'éditeur Arnon Mozes lui est, dit-il, incompréhensible : « J'ai sacrifié mon gouvernement et mon avenir pour cela. Une chasse folle. Complètement folle. » Quant à l'affaire 1000, celle des cadeaux reçus d'hommes d'affaires, il a rejeté toute notion de rupture de confiance : « Où est la rupture de confiance ? C'est du chantage envers des témoins. »

C'est sur une note personnelle, et amère, que Netanyahou a conclu. « Après dix ans d'enfer, je termine enfin. Il est impossible de récupérer ces dix années perdues pour moi, ma famille et des dizaines d'autres. » Il a dénoncé ce qu'il perçoit comme une entreprise politique visant à le neutraliser : « Voir cette chose vile, mensongère et malfaisante qui s'attaque au droit du peuple de me choisir est insupportable. »

Avant de quitter la salle pour la dernière fois en tant que témoin, il a conclu sur une promesse : « Il est possible de faire éclater la vérité et de rendre justice. » Le procès entre désormais dans sa phase de plaidoiries.

Cet article a reçu 0 commentaires

Commentaires