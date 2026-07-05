Élections : Israël envisage de diffuser en direct le comptage des votes

À moins de trois mois des élections législatives, la Commission électorale centrale israélienne envisage de diffuser en direct le dépouillement des bulletins de vote afin de renforcer la transparence du scrutin et de prévenir toute contestation des résultats.

S'exprimant lors d'une conférence organisée par Israel Hayom, le directeur général par intérim de la Commission, Me Dan Livneh, a déclaré que cette mesure pourrait faire de ces élections « les plus transparentes de l'histoire d'Israël ».

Selon lui, s'il est pratiquement impossible de truquer les élections en Israël, il est en revanche possible de convaincre une partie de l'opinion publique qu'elles ont été falsifiées. Il a mis en garde contre d'éventuelles tentatives d'ingérence ou de désinformation menées par des acteurs hostiles à l'État d'Israël afin de délégitimer le processus électoral.

Dan Livneh a indiqué que les autorités électorales travaillent en étroite coopération avec les services de sécurité et d'autres organismes compétents pour prévenir ce type de menace.

Le responsable est également revenu sur les règles encadrant le secret du vote. Il a rappelé qu'il est interdit de filmer dans les bureaux de vote, à l'exception des inspecteurs chargés de garantir l'intégrité du scrutin. Il est également interdit de quitter l'isoloir avec un téléphone ou une caméra.

Enfin, il a précisé que si un électeur révèle publiquement son vote après être sorti de l'isoloir, il est invité à retourner voter afin de préserver le caractère strictement secret du scrutin.

Ces mesures s'inscrivent dans les préparatifs des élections de 2026, dans un climat politique particulièrement tendu et marqué par une forte vigilance concernant la confiance du public dans les institutions démocratiques.