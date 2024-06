Gaza : pour Ben Gvir, le départ de Gantz est l'occasion de "mettre un terme à la politique de l'aide humanitaire"

Le ministre de la sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, qualifie de "très grande opportunité" le départ dimanche soir du chef de l'Unité nationale, Benny Gantz, soutenant que, ces derniers mois, le parti centriste de l'ancien ministre de la guerre avait "mis des bâtons dans les roues de la machine de guerre".

M. Gantz était, avec le ministre de la Défense Yoav Gallant et le Premier ministre Benjamin Netanyahou, l'un des trois membres du cabinet de guerre qui avait le droit de vote.

S'adressant aux journalistes avant la réunion hebdomadaire de son parti Otzma Yehudit (Force juive) à la Knesset, Ben Gvir a déclaré qu'il pensait que "la solution est vraiment que nous entrions dans ce cabinet de guerre et que nous puissions avoir encore plus d'influence". "Le peuple d'Israël veut la victoire dans le sud, dans le nord, et veut arrêter la politique du carburant et de l'aide humanitaire, dont la majeure partie va en fin de compte au Hamas. Ce n'est pas ainsi que se comporte un pays qui veut gagner", poursuit M. Ben Gvir. Interrogé sur sa demande d'un siège dans le cabinet de guerre, Ben Gvir déclare avec un sourire en coin qu'il "ne s'adresse pas au Premier ministre avec des menaces, mais je suppose que le Premier ministre comprendra mes propos". Lorsque l'Unité nationale a rejoint le gouvernement, Ben Gvir a exigé qu'un représentant de son parti fasse partie du cabinet de guerre nouvellement formé. Sa demande avait ensuite été rejetée.